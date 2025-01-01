Verliebt in Berlin
Folge 152: Episode 152
23 Min.Ab 12
Seitdem Lisa der Boss ist, gehen David und sie beleidigt miteinander um. Er nimmt sie weiterhin nicht ernst und bewirkt damit nur, dass sie weiter zu ihrer Drohgebärde steht, zumal sie überraschend Unterstützung von Mariella bekommt. Während David sich von den Frauen verraten fühlt, stößt Lisa an die Grenzen ihrer neuen Rolle.
