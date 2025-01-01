Verliebt in Berlin
Folge 154: Episode 154
22 Min.Ab 12
Lisa erkennt nach Davids Ansage, dass sie übers Ziel hinausgeschossen ist. Von Helga erhält sie den Rat, sich bei David zu entschuldigen. Als Lisa ihn befolgt, wird sie unversehens Teil von Lauras Versöhnungsessen für die Familien Seidel und von Brahmberg.
