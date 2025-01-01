Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 1Folge 161
23 Min.Ab 12

Lisa schlägt vor, Mariella zum Gesicht von "Kerima" zu machen - David kann sich jedoch nur dafür erwärmen, weil Richard dagegen ist. Ansonsten scheint Lisa mit jeder weiteren Bitte um Unterstützung bei David auf Granit zu beißen - er will sich einfach nichts von ihr sagen lassen. Die beiden geraten darüber in einen Streit, der Richard nicht verborgen bleibt.

