Verliebt in Berlin
Folge 170: Episode 170
23 Min.Ab 12
Nach dem traumhaften Abschied von David schwebt Lisa in anderen Sphären. Verunsichert weiß sie nicht, wie sie mit ihrem Liebestaumel umgehen soll. Dann erlebt sie mit, wie Jürgen bei Sabrina aufs Ganze geht. Obwohl er scheitert, imponiert Lisa seine Stärke - sie fasst einen Entschluss ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen