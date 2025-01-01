Verliebt in Berlin
Folge 171: Episode 171
23 Min.Ab 12
Lisa glaubt, dass sie Davids Herz gewinnen kann, wenn sie durch Taten überzeugt. Sie fühlt sich mit ihm wieder eins und treibt in der Firma seine Projekte voran, die sie erst vor kurzem blockiert hat. Aber durch Davids Schwärmerei über Mariellas Modelbegabung macht sich Lisa das erste Mal Gedanken über ihre Figur und beginnt in ihrer Überzeugung zu schwanken, dass nur die inneren Werte zählen.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen