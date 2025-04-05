Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 173

ATV 2Staffel 1Folge 173vom 05.04.2025
Folge 173: Episode 173

22 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12

Lisa gesteht Jürgen ihre Sünde und will die Diät aufgeben. Erst als sie mit Mariellas Schönheit konfrontiert wird, verflucht sie ihre Willensschwäche und erneuert den Vorsatz der Diät - diesmal mit einem Nahrungsersatzmittel. Das passt Richard gerade gut in seinen Plan, Lisa auszuknocken ...

