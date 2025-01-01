Verliebt in Berlin
Folge 175: Episode 175
23 Min.Ab 12
Lisa ist glücklich, dass Jürgen den Investorentermin gerettet hat. Es scheint alles perfekt für Davids Rückkehr, und Lisa kann es kaum erwarten, ihn wieder zu sehen. Richard hingegen ist verärgert über Jürgens ungeplante Einmischung, dazu scheint sein Giftcocktail bei Lisa nicht im Geringsten anzuschlagen. Das Mittel beginnt erst zu wirken, als Lisa David am Flugplatz abholt ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
