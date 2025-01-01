Verliebt in Berlin
Folge 184: Episode 184
22 Min.Ab 12
Lisa ist mit den Nerven am Ende: Sie spielt mit dem Gedanken, sich aus der Verantwortung bei "Kerima" zurückzuziehen. Ihre Eltern sind begeistert von der Idee und glauben, dass sie jetzt, wo sie es den Berlinern gezeigt hat, wieder in Göberitz zufrieden sein kann - doch Lisa wird sich darüber klar, dass sie Richard den Sieg nicht überlassen kann.
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
