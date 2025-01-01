Verliebt in Berlin
Folge 186: Episode 186
23 Min.Ab 12
Lisa demonstriert Richard ihre Stärke, weiß aber, dass sie ihn nur für den Moment ruhig stellen konnte. Sie spielt mit dem Gedanken an seine Entmachtung, doch Richard ahnt, dass sie zu härteren Bandagen greift und verfolgt schon seinen nächsten, perfiden Plan ...
