Verliebt in Berlin
Folge 191: Episode 191
23 Min.Ab 12
Lisa wird nach der Konfrontation mit Mariella von allen sitzen gelassen. Doch statt sich wie immer schuldig zu fühlen und vermitteln zu wollen, entschließt sie sich, einmal egoistisch zu sein - und sieht dann bestürzt, was sie damit anrichtet ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen