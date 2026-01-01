Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 192

Lisa will sich von Mariellas Tränen nicht beeindrucken lassen und beharrt auf ihrer Haltung der Nichteinmischung. Deshalb und auch wegen ihres schlechten Gewissens beschließt sie, das Amt des Trauzeugen zurückzugeben - doch sie kommt nicht dazu, David ihren Entschluss mitzuteilen, weil sie merkt, wie traurig auch er ist und dass sein Versöhnungsversuch mit Mariella scheitert ...

