Verliebt in Berlin
Folge 197: Episode 197
22 Min.Ab 12
Lisa, Max und David beschließen nach Yvonnes Verschwinden, die Polizei einzuschalten. Lisa schmilzt das Herz, als sie sieht, wie sehr Max seine Liebe zu Yvonne beteuert. Lisa fährt nach Göberitz und verpasst Yvonne um Haaresbreite - genau wie ihre Haltestelle. Der Fußweg zurück wird zu einer Reise in ihre Göberitzer Kindheit, bis sie schließlich auf einem Spielplatz Yvonne entdeckt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen