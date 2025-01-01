Verliebt in Berlin
Folge 199: Episode 199
23 Min.Ab 12
Lisa glaubt die Antwort auf Mariellas Verhalten gefunden zu haben, als sie ein Gespräch verfolgt: Mariella hat anscheinend eine Affäre. Als sie Jürgen von ihrem Verdacht erzählt, wäscht er ihr den Kopf. Lisa sieht ein, dass sie Gespenster sieht, doch als sie Mariella in einer vermeintlich eindeutigen Situation ertappt, kann sie sich nicht mehr zurückhalten und greift ein ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
