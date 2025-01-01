Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 199

ATV 2Staffel 1Folge 199
Folge 199: Episode 199

23 Min.Ab 12

Lisa glaubt die Antwort auf Mariellas Verhalten gefunden zu haben, als sie ein Gespräch verfolgt: Mariella hat anscheinend eine Affäre. Als sie Jürgen von ihrem Verdacht erzählt, wäscht er ihr den Kopf. Lisa sieht ein, dass sie Gespenster sieht, doch als sie Mariella in einer vermeintlich eindeutigen Situation ertappt, kann sie sich nicht mehr zurückhalten und greift ein ...

ATV 2
