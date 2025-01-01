Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 204

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 204
Episode 204

Episode 204Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 204: Episode 204

22 Min.Ab 12

Lisa ist so enttäuscht von Mariella, dass sie nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Mariella merkt, wie sehr Lisa sie verachtet und appelliert an sie, ihr nicht in den Rücken zu fallen. Doch da kann Lisa ihre Wut nicht länger beherrschen. Sie zeigt Mariella schonungslos auf, was sie von ihr hält ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen