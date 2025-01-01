Verliebt in Berlin
Folge 206: Episode 206
23 Min.Ab 12
Lisa wacht nach der Weihnachtsfeier und einem erotischen Traum verwirrt neben David auf. Als der scheinbar eindeutige Anspielungen über ihre gemeinsame Nacht macht und sich die Hinweise sammeln, glaubt Lisa, dass sie mit David geknutscht hat. Erfreut, aber auch beschämt weiß sie nicht, wie sie David wieder unter die Augen treten soll ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen