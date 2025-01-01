Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 212

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 212
Episode 212

Episode 212Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 212: Episode 212

23 Min.Ab 12

Lisa redet sich ein, die Kugel der Wahrsagerin hätte Davids Namen offenbart. Sie will nun doch der Sache auf den Grund gehen und die Wahrsagerin ein weiteres Mal aufsuchen, aber die ist wie vom Erdboden verschluckt. David indes benimmt sich nicht so, als könnte er der künftige Traummann sein, der ihr prophezeit wurde ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen