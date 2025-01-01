Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 214

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 214
Episode 214

Episode 214Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 214: Episode 214

23 Min. Ab 12

Lisa gibt Jürgen gegenüber zu, mehr denn je in David verliebt zu sein, und schildert ihren Traum von einem Silvester mit ihm. Lisa und Jürgen sind baff, als David tatsächlich kommt und fragt, ob sie mit ihm ins neue Jahr feiern will. Von nun an läuft fast alles so ab, wie von Lisa erträumt ...

