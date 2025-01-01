Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 215

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 215
Episode 215

Episode 215Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 215: Episode 215

23 Min.Ab 12

David ist tief getroffen, als er von Mariellas Affäre erfährt. Er versteckt seinen Schmerz hinter Aggression und glaubt, die ganze Welt habe sich gegen ihn verschworen. Erst als Lisa ihm klarmacht, dass er sich für seine Gefühle nicht schämen muss, lässt er in Lisas Armen seinen Tränen freien Lauf ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen