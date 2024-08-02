Verliebt in Berlin
Folge 215: Episode 215
23 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12
David ist tief getroffen, als er von Mariellas Affäre erfährt. Er versteckt seinen Schmerz hinter Aggression und glaubt, die ganze Welt habe sich gegen ihn verschworen. Erst als Lisa ihm klarmacht, dass er sich für seine Gefühle nicht schämen muss, lässt er in Lisas Armen seinen Tränen freien Lauf ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
