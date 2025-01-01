Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 216

Staffel 1Folge 216
Episode 216

Episode 216Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 216: Episode 216

23 Min.Ab 12

Lisa gibt sich alle Mühe, David aufzubauen. Sie schafft es ihn so weit hochzupäppeln, dass er scheinbar gestärkt in das Gespräch mit Mariella geht. Lisa weiß, dass sie jetzt nichts mehr für David tun kann ... Sabrina ist der festen Überzeugung, dass Richard sie nun, da sie endlich schwanger ist, heiraten wird. In allen Farben malt sie vor den anderen die Traumhochzeit aus ...

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen