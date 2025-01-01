Verliebt in Berlin
Folge 222: Episode 222
23 Min.Ab 12
Yvonne gelingt es, Lisa wieder aufzubauen, indem sie gemeinsam ein strenges Regelwerk für Davids Verhalten anfertigen. David wendet sich in seinen Liebeskummer an Max, der ihn mit in die WG nimmt. Als er dort auf Lisa trifft, ergreift sie die Flucht, ohne an das Papier mit den Regeln zu denken. David liest es gerührt, während Lisa vor Scham im Boden versinken will.

Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
