Verliebt in Berlin

Episode 223

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 223
Folge 223: Episode 223

23 Min.Ab 12

Lisa ist froh, wieder mit David vereint zu sein und ist zuversichtlich, dass sie jetzt gut gemeinsam arbeiten werden. Doch als er am nächsten Tag nicht zu einem wichtigen Meeting erscheint, macht sie sich voller Sorge auf den Weg in die Villa Seidel. Dort trifft sie auf einen am Boden zerstörten David ...

SAT.1 GOLD
