Verliebt in Berlin
Folge 25: Episode 25
23 Min.Ab 12
Lisa erfährt, dass sie von allen in der Firma am wenigsten verdient - und gerade jetzt wird sie von ihren Eltern um finanzielle Unterstützung für notwendige Anschaffungen gebeten. Als sie sich vornimmt, David darauf anzusprechen und eine Bezahlung zu fordern, die ihrer schweren Arbeit angemessen ist, wird sie einmal mehr von ihm in die Ecke gedrängt.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
