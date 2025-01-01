Verliebt in Berlin
Folge 28: Episode 28
23 Min.Ab 12
David hat natürlich sein Verhältnis zu Mariella gemeint, als er mit Lisa über seine Gefühle sprach. Die fasst verzweifelt den Entschluss, ihre Hoffnung in Sachen David endgültig zu begraben. Aber ihr Chef hat noch eine Bitte: Sie soll Mariella sein Friedensangebot übermitteln. Sie kann natürlich gar nicht anders, nimmt die Aufgabe an und scheitert kläglich.
