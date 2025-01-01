Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 34

ATV 2Staffel 1Folge 34
Episode 34

Episode 34 Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 34: Episode 34

23 Min.Ab 12

Lisa lehnt Davids Vorschlag, Geschäftsführerin der Scheinfirma zu werden, empört ab. Obwohl er bewusst auf die Tränendrüse drückt, will sie einen Schlussstrich ziehen. Als David Lisa am nächsten Morgen nicht im Büro antrifft und ihren leeren Schreibtisch sieht, bekommt er Angst. Lisas Enttäuschung über David wächst, als sie von Jürgen erfährt, dass er um ihre Geldprobleme wusste.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen