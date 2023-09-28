Verliebt in Berlin
Folge 55: Episode 55
23 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 12
Lisa macht David unmissverständlich klar, dass sie die Chefin von "B.STYLE" ist und künftig auch als solche behandelt werden will. Außerdem will sie endlich einen Lohn für ihre Mühen! David muss einsehen, dass eine angemessene Entlohnung gerechtfertigt wäre. Lisa stellt auch prompt und selbstbewusst ihre Forderungen ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen