Verliebt in Berlin
Folge 61: Episode 61
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Um Lisa als seine Assistentin und Geschäftsführerin für "B.STYLE" zu halten, muss David ihre Liebe wieder für sich gewinnen. Voll überzeugt von seiner Wirkung geht er ans Werk - aber kann er Lisa blenden? Timo hat Angst, Kim zu gestehen, dass er noch keine Erfahrung mit Frauen hat. Kim reagiert darauf jedoch verständnisvoller als erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen