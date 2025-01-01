Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 62

ATV 2Staffel 1Folge 62
Episode 62

Episode 62Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 62: Episode 62

23 Min.Ab 12

Lisa muss sich damit abfinden, dass sie sich ein falsches Bild von David gemacht hat. Seine hartnäckigen Versuche, ihre Gunst zu erobern, prallen an ihr ab. Daraufhin beschließt David, Max das Becircen zu überlassen. Mariella lässt sich von David nicht beirren und plant das neue Heim. Dabei registriert sie irritiert ihre Nähe zu Architekt Lars van der Lohe ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen