Verliebt in Berlin
Folge 68: Episode 68
23 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
Nachdem Lisa sich auf der Party blamiert hat, will sie sich in die Arbeit stürzen - doch David hat zurzeit ganz andere Pläne mit ihr ... Max hat den Auftrag, "Kerima Moda" auf das Titelblatt eines einflussreichen Modejournals zu bringen. Als Yvonne ihm in die Quere kommt, droht sein Vorhaben zu scheitern ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen