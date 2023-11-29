Verliebt in Berlin
Folge 80: Episode 80
23 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Stolz nimmt Lisa Davids Einladung in die Villa Seidel an, wo sie jedoch mit den internen Zwistigkeiten der Familie konfrontiert wird. Da sie für die Sorgen ihres Chefs ein offenes Ohr hat, glaubt sie sich zumindest mit ihm auf einer Wellenlänge. Doch als ein großes Unglück hereinbricht, ist Lisa allein ... Nachdem der Pakt mit Viktor geschlossen wurde, startet Richard sofort eine Intrige und manipuliert erfolgreich die Presse ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen