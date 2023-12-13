Verliebt in Berlin
Folge 86: Episode 86
23 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 12
Lisa hat sich Hannah geöffnet und genießt das gegenseitige Vertrauen. Dank der Freundschaft gewinnt ihr Leben an Leichtigkeit, und Lisa schafft es, die Gedanken an David zu verdrängen. Unvermittelt erhält sie ein Angebot, einen weiteren großen Schritt in die Freiheit zu gehen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen