Verliebt in Berlin
Folge 87: Episode 87
23 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12
Lisa, die langsam immer schicker wird, ist überglücklich, dass Hannah und Yvonne mit ihr in eine WG ziehen wollen. Voller Vorfreude denkt sie an das zukünftige Leben in Berlin. Wieder zu Hause in Göberitz merkt sie jedoch, wie sehr sie an ihren Eltern hängt ... Jürgen will endlich wissen, wo sein Traumauto bleibt. Als er zuerst bei Ralf und schließlich bei Sabrina selbst nachhakt, erfährt er schockierende Neuigkeiten ...
