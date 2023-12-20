Verliebt in Berlin
Folge 90: Episode 90
22 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12
Lisa hat einen Entschluss gefasst, der den Familienfrieden wieder herstellt. Indes verdächtigt sie Sabrina, Jürgen bei einem krummen Auto-Geschäft um 20.000 Euro betrogen zu haben. Doch da Jürgen Sabrina in Schutz nimmt, ist es an Lisa, die Wahrheit herauszufinden ... Aus der Angst heraus, Kim könnte sich von ihm trennen, verschweigt Timo seinen Kuss mit Hannah weiterhin. Durch ein Missverständnis kommt jedoch alles ans Licht ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
