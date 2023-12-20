Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 90

ATV 2Staffel 1Folge 90vom 20.12.2023
Episode 90

Episode 90Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 90: Episode 90

22 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12

Lisa hat einen Entschluss gefasst, der den Familienfrieden wieder herstellt. Indes verdächtigt sie Sabrina, Jürgen bei einem krummen Auto-Geschäft um 20.000 Euro betrogen zu haben. Doch da Jürgen Sabrina in Schutz nimmt, ist es an Lisa, die Wahrheit herauszufinden ... Aus der Angst heraus, Kim könnte sich von ihm trennen, verschweigt Timo seinen Kuss mit Hannah weiterhin. Durch ein Missverständnis kommt jedoch alles ans Licht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen