Verliebt in Berlin
Folge 96: Episode 96
22 Min.Ab 12
Vom Faustschlag ausgeknockt, träumt sich Lisa in Davids Arme. Erst Hannah kann sie auf den Boden der Tatsachen holen und ihr klarmachen, dass David sie nicht auf Händen getragen, sondern niedergeschlagen hat. Doch als er ihr einen Krankenbesuch abstattet, wird Lisas Traum wahr ..
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen