Verliebt in Berlin
Folge 104: Episode 104
22 Min.Ab 12
Lisa hat Verständnis für David, der nicht ertragen kann, dass Richard noch auf freiem Fuß ist. Rokko und Lisa beschatten Richard, um nach Beweisen für dessen Schuld zu suchen. Als sie ihn verfolgen, müssen sie schockiert feststellen, dass Richard geradewegs auf dem Weg zu David ins Krankenhaus ist.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
