Verliebt in Berlin
Folge 113: Episode 113
23 Min.Ab 12
Lisa will sich nicht von Sophies Kampfansage unterkriegen lassen und erkennt schnell, dass sie Hugo attackiert. Als sie Jürgens Rat sucht, trifft sie im Kiosk auf David. Sie glaubt an einen Wink des Schicksals und verlangt von ihm, wieder Verantwortung für Kerima zu übernehmen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen