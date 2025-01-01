Verliebt in Berlin
Folge 116: Episode 116
24 Min.Ab 12
Lisa hat kein Verständnis dafür, dass Rokko ihr erneut Avancen macht. Sie wünscht sich lediglich eine Freundschaft mit ihm. Es gelingt ihr, Hugo wieder zu motivieren, indem sie ihm grünes Licht für die Location für die Kerima-Präsentation geben kann. Sophie allerdings begegnet dem Vorschlag destruktiv.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
