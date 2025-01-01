Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 116

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 116
Episode 116

Episode 116Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 116: Episode 116

24 Min.Ab 12

Lisa hat kein Verständnis dafür, dass Rokko ihr erneut Avancen macht. Sie wünscht sich lediglich eine Freundschaft mit ihm. Es gelingt ihr, Hugo wieder zu motivieren, indem sie ihm grünes Licht für die Location für die Kerima-Präsentation geben kann. Sophie allerdings begegnet dem Vorschlag destruktiv.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen