Verliebt in Berlin
Folge 122: Episode 122
24 Min.Ab 12
Lisa weiß zwar, dass sie sich äußerlich verändern will, hat jedoch keine Idee, wie sie das am besten anstellen soll und holt sich Rat bei ihren Kolleginnen ... Laura fühlt sich leer und unterfordert und will ihr Leben ändern. Friedrich hingegen hat wenig Zeit und kein Ohr für sie, weil ihn die Arbeit bei Kerima fordert. Laura ist enttäuscht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen