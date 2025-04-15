Verliebt in Berlin
Folge 132: Episode 132
24 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Lisa erkennt nicht, dass David sich erneut in sie verliebt hat. Sie ist glücklich mit Rokko und ahnt nicht, dass David versucht, sich seine Gefühle zu ihr aus dem Herzen zu reißen, was ihm jedoch nicht gelingen will. Während Lisa von Rokko einen Verlobungsring bekommt, weint David um seine Liebe ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen