Verliebt in Berlin
Folge 133: Episode 133
23 Min.Ab 12
Lisa scheint tatsächlich Abschied von David genommen und ihr Glück mit Rokko gefunden zu haben. Plötzlich gibt es schlechte Nachrichten bei Kerima: Die Aktien fallen und werden von einem Unbekannten aufgekauft. Während David Lisa privat aus dem Weg geht, befindet er sich geschäftlich mit ihr auf einer Linie.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen