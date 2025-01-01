Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 133
Folge 133: Episode 133

23 Min. Ab 12

Lisa scheint tatsächlich Abschied von David genommen und ihr Glück mit Rokko gefunden zu haben. Plötzlich gibt es schlechte Nachrichten bei Kerima: Die Aktien fallen und werden von einem Unbekannten aufgekauft. Während David Lisa privat aus dem Weg geht, befindet er sich geschäftlich mit ihr auf einer Linie.

