Verliebt in Berlin
Folge 138: Episode 138
24 Min.Ab 12
Lisa reagiert wütend auf Davids lapidaren Abschiedszettel. Stolz nimmt sie sich vor, sich von seinem Abschied nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Als sie aber durch Max von Davids Reiseplänen erfährt, wirft sie all ihre Vorsätze über Bord. Sie rennt zu David, um ihn wegen seines schnöden Abschieds zur Rede zu stellen, und muss geschockt von seiner neu entflammten Liebe erfahren.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen