Verliebt in Berlin
Folge 28: Episode 28
22 Min.Ab 12
Lisa kann nicht glauben, dass David nicht mehr liebesfähig ist, doch Helga bestätigt ihr, dass so etwas manchen Menschen widerfahren kann. Als Mariella zum Abschied Lisa jedoch offenbart, dass sie sie für die einzige Frau auf der Welt hält, die Davids Herz erwärmen kann, ist Lisa sprachlos ...
