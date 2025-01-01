Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 30

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 30
Episode 30

Episode 30Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 30: Episode 30

23 Min. Ab 12

Lisa versucht, David in die Arbeit mit Rokko einzubeziehen, doch zu ihrem Unmut klinkt sich David aus, sodass Lisa ganz auf Rokko gestellt ist. Wie so oft ist sie in Gedanken bei David und kann auch bei einer Parfümpräsentation nicht abschalten. Als Rokko ihr verbietet, weiterhin über David zu sprechen, provoziert Lisa ihn absichtlich ...

