Verliebt in Berlin
Folge 32: Episode 32
23 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Lisa ist fassungslos über Rokkos Reaktion und perplex, weil sie sich vor ihm blamiert hat. Sie versucht, die Angelegenheit zu verdrängen, wird von David und ihrer Mutter aber immer wieder daran erinnert. Helga hat durch ein verräterisches Pressefoto von dem Kuss erfahren und sieht Rokko nun wohlwollend durch die Brille der potenziellen Schwiegermutter ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen