Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 36

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 36
Episode 36

Episode 36Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 36: Episode 36

23 Min.Ab 12

Lisa freut sich auf das Treffen mit Rokko, bemerkt aber an den Reaktionen von Inka und Yvonne, dass sie sich vielleicht allzu naiv darauf einlässt. In ihrer Phantasie sieht sie sich hilflos einem Casanova Rokko ausgeliefert. Lisa trifft eine Vorsichtsmaßnahme ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen