Verliebt in Berlin
Folge 36: Episode 36
23 Min.Ab 12
Lisa freut sich auf das Treffen mit Rokko, bemerkt aber an den Reaktionen von Inka und Yvonne, dass sie sich vielleicht allzu naiv darauf einlässt. In ihrer Phantasie sieht sie sich hilflos einem Casanova Rokko ausgeliefert. Lisa trifft eine Vorsichtsmaßnahme ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen