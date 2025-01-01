Verliebt in Berlin
Folge 40: Episode 40
23 Min.Ab 12
Lisa hat sich vorgenommen, Sophie eine zweite Chance zu geben. Rokko gerät zum ersten Mal mit Sophie aneinander und ahnt, dass sie nicht zu unterschätzen ist. Hugo verstärkt Rokkos Bedenken massiv, indem er ihm von seinen Erfahrungen bei der Seniorenlinie "Kerima Silver" berichtet ... Timo ist indes genervt, weil Inka sich allzu sehr in die Planung seines ersten eigenen Zimmers einmischt ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
