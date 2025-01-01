Verliebt in Berlin
Folge 43: Episode 43
23 Min.Ab 12
Nach Lisas peinlichem Auftritt bei den Tierschützern macht sie sich Vorwürfe, dass ausgerechnet ihr, der Tierliebhaberin, dieser Fauxpas passiert ist - auch wenn Sophie sich scheinheilig die Schuld daran gibt. Am nächsten Morgen berichten auch noch die Zeitungen davon. Lisa ahnt, dass der Auftritt nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird, wie sie gehofft hatte ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen