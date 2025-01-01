Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 43

Staffel 2Folge 43
Episode 43

Verliebt in Berlin

Folge 43: Episode 43

23 Min.Ab 12

Nach Lisas peinlichem Auftritt bei den Tierschützern macht sie sich Vorwürfe, dass ausgerechnet ihr, der Tierliebhaberin, dieser Fauxpas passiert ist - auch wenn Sophie sich scheinheilig die Schuld daran gibt. Am nächsten Morgen berichten auch noch die Zeitungen davon. Lisa ahnt, dass der Auftritt nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird, wie sie gehofft hatte ...

