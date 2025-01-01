Verliebt in Berlin
Folge 55: Episode 55
22 Min.Ab 12
David verdrängt seine Gefühlsaufwallung und redet sich ein, Lisa jede Freude und alles Glück zu gönnen. Trotzdem irritiert ihn, dass Lisa Rokko mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihm, ohne dass es ihm wirklich bewusst ist. Deshalb trifft es ihn, als Sophie, die scharfsichtige Beobachterin, ihm auf den Kopf zusagt, auf Rokko eifersüchtig zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen