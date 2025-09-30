Verliebt in Berlin
Folge 58: Episode 58
23 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Lisa versteht nicht, warum David ihren Abend mit Rokko stört. Obwohl die beiden Männer einen unverhohlenen Konkurrenzkampf ausfechten, verkennt sie Davids wahres Motiv und mutmaßt, er sei vielleicht einsam ... Als Lisa durch Zufall die Schnittfassung ihres Fernsehporträts in die Hände bekommt, muss sie schockiert zusammen mit David und Rokko ansehen, wie hinterhältig der Bericht ist ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen