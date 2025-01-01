Verliebt in Berlin
Folge 59: Episode 59
23 Min.Ab 12
Lisa ist getroffen von Davids verletzender Bemerkung, die er in seiner Eifersucht - in der Absicht gegen seinen Nebenbuhler zu schießen - gemacht hat. Während Rokko versucht, sie zu trösten, gelingt es David, die Ausstrahlung des desaströsen Fernsehporträts zu verhindern, indem er der korrupten Journalistin die wahre, märchenhafte Geschichte der Lisa Plenske erzählt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen